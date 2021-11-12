Mauro Icardi aldatmanın bedelini kendi sonunu hazırlayarak ödüyor! Ne var ne yoksa her şeyini eşi Wanda Nara'ya devretti
Sosyal medya bunu konuşuyor... Fransa Ligue 1'da Paris Saint-Germain forması giyen Mauro Icardi ve kariyerine kadar her şeyine karışan eşi Wanda Nara geçtiğimiz günlerde yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Yıllar önce Maxi Lopez'den ayrılıp Icardi ile evlenen Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2 çocuğunun babasını ihanetle suçlamıştı. Evlilikleri hakkında iddia edilen yasak aşk-ihanet skandallarından sonra çift kendi arasında bir sözleşmeye imza attı. İhanete uğradığı iddiasıyla geçtiğimiz aylarda boşanmak için mahkemeye başvuran Wanda Nara'nın eşinden bu seferki isteği ise şaşkına çevirdi.
12.11.2021 11:44
- Son Güncelleme: 12.11.2021 11:44
Son dakika haberi... Futbol dünyasının medyatik çifti Wanda Nara ve Mauro Icardi evliliğinde yasak aşk skandalı sonrası büyük bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay Wanda Nara, Icardi'nin kendisini aldattığını ifade etmiş ve boşanma sürecinin başladığı iddia edilmişti. Ünlü çift çok konuşulacak bir sözleşmeye imza attı. İşte detaylar...
İKİLİDEN TARİHİ SÖZLEŞME
Evlilikleriyle gündemden düşmeyen Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, yaşadıkları kriz sonrası tarihi bir sözleşmeye imza attı.