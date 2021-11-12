Mauro Icardi aldatmanın bedelini kendi sonunu hazırlayarak ödüyor! Ne var ne yoksa her şeyini eşi Wanda Nara’ya devretti

TÜM MAL VARLIĞINI DEVRETTİ

Arjantinli futbolcunun, imzaladığı sözleşmeye göre mal varlıklarını ve 2050'ye kadar olan tüm gelirini eşine devrettiği ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcunun, sözleşmelerin haklarını ve kendi imaj hakkını da eşine verdiği belirtildi.