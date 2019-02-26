Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasına damga vurdu. Beşiktaş'ın ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçın kalan bölümünde sarı lacivertliler muhteşem bir performans sergiledi. Durumu 3-3'e Fenerbahçe, 1 puanın sahibi oldu. 3 farklı geride olan sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın devre arasında soyunma odasına oyuncularına yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin devre arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın konuşmaları...
26.02.2019 18:26
- Son Güncelleme: 26.02.2019 18:45
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