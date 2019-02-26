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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasına damga vurdu. Beşiktaş'ın ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçın kalan bölümünde sarı lacivertliler muhteşem bir performans sergiledi. Durumu 3-3'e Fenerbahçe, 1 puanın sahibi oldu. 3 farklı geride olan sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın devre arasında soyunma odasına oyuncularına yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin devre arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın konuşmaları...

26.02.2019 18:26 - Son Güncelleme: 26.02.2019 18:45
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi nefesleri kesti. Siyah beyazlıların ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçın alan bölümünde sarı lacivertliler muhteşem bir performans sergileyerek durumu 3-3'e getirerek bir puanın sahibi oldu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı

3-0'dan 3-3'e gelen Beşiktaş maçının ardından Ersun Yanal'ın soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Sadık Çiftpınar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı

Ersun Yanal'ın devre arasında kendileri ile çok iyi bir konuşma yaptığını ifade eden Sadık, "İlk yarıda maça iyi başlamak istiyorduk ancak çok kötüydük, benim de hatam var 3. golde. Özür diliyorum...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Ersun Yanal'ın devre arası konuşması ortaya çıktı

İkinci yarıda hocamız soyunma odasına bize çok güzel bir konuşma yaptı ve inanırsak başaracağımızı, kendimize güvenmemiz gerektiğini ve bizim Fenerbahçe olduğumuzu anlattı.

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