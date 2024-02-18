Okan Buruk'tan rotasyon! İşte Galatasaray'ın Ankaragücü maçı 11'i

Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

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Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.