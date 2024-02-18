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Okan Buruk'tan rotasyon! İşte Galatasaray'ın Ankaragücü maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Avrupa Ligi play-off turundaki Sparta Prag rövanşı öncesi rotasyona gidecek. İşte Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 11:27 Güncelleme 18 Şubat 2024, 11:27
Okan Buruk’tan rotasyon! İşte Galatasaray’ın Ankaragücü maçı 11’i 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Okan Buruk’tan rotasyon! İşte Galatasaray’ın Ankaragücü maçı 11’i 2

Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Ancak Kanarya'nın Rize deplasmanından 3 puanla dönmesinin ardından, sarı kırmızılılar Ankaragücü karşısına 1 puan geride başlayacak.

Okan Buruk’tan rotasyon! İşte Galatasaray’ın Ankaragücü maçı 11’i 3

Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

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