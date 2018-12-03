Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

EN AZ 4 TANE OYUNCU YOKTU

"Bugünkü Beşiktaş'ın 11'e gelecek olursak; aslında Necip yok, Vida kötü oynamıyor, Dorukhan diye bir oyuncunun varlığından çoğu taraftarın yoktu. Mustafa Pektemek pazarlık konusuydu, Güven diye bir oyuncu yoktu, Ljajic et mi balık mı derken oynar mı oynamaz mı? En az 4 tane oyuncu planlamada yoktu sezon başından bugüne bakacak olursak. Hiçbir Beşiktaşlı da bu kadro ile Galatasaray maçına çıkarız dememiştir."