Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Galatasaray arasında oynanan derbiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Cüneyt Çakır'ın verdiği tartışılan pozisyonları yorumlayan Dilmen, derbiden önce ortamın gereksiz yere gerildiğinin altını çizdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek puanını 24'e yükseltti ve aynı puanlı Galatasaray'ı geride bırakarak ligde 3. sıraya yükseldi. Bu dev maçı özel bir kanalda yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen çarpıcı tespitlerde bulundu.
İşte Dilmen'in o yorumları...
EN AZ 4 TANE OYUNCU YOKTU
"Bugünkü Beşiktaş'ın 11'e gelecek olursak; aslında Necip yok, Vida kötü oynamıyor, Dorukhan diye bir oyuncunun varlığından çoğu taraftarın yoktu. Mustafa Pektemek pazarlık konusuydu, Güven diye bir oyuncu yoktu, Ljajic et mi balık mı derken oynar mı oynamaz mı? En az 4 tane oyuncu planlamada yoktu sezon başından bugüne bakacak olursak. Hiçbir Beşiktaşlı da bu kadro ile Galatasaray maçına çıkarız dememiştir."