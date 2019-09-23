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Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vurmuştu! Suat Arslanboğa bakın hangi takımı tutuyor...

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasına Suat Arslanboğa verdiği kararlarla damga vurdu. Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı sonrası Suat Arslanboğa'nın hangi takımı tuttuğu merak konusu oldu. Peki Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? İşte Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasına damga vuran Suat Arslanboğa ve diğer hakemlerin tuttuğu takımlar...

23.09.2019 22:45 - Son Güncelleme: 23.09.2019 22:50
Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vurmuştu! Suat Arslanboğa bakın hangi takımı tutuyor...

Türkiye son dönemlerde futboldan çok hakem ve hakem hatalarını konuşuyor. Özellikle VAR sisteminin devreye girmesi sonra tartışmalar aldı başını gitti. Peki Spor Toto Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımı tuttuğunu biliyor musunuz?

Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vurmuştu! Suat Arslanboğa bakın hangi takımı tutuyor...

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vurmuştu! Suat Arslanboğa bakın hangi takımı tutuyor...

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vurmuştu! Suat Arslanboğa bakın hangi takımı tutuyor...

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vurmuştu! Suat Arslanboğa bakın hangi takımı tutuyor...

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

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