Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vurmuştu! Suat Arslanboğa bakın hangi takımı tutuyor...

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasına Suat Arslanboğa verdiği kararlarla damga vurdu. Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı sonrası Suat Arslanboğa'nın hangi takımı tuttuğu merak konusu oldu. Peki Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? İşte Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasına damga vuran Suat Arslanboğa ve diğer hakemlerin tuttuğu takımlar...

23.09.2019 22:45 - Son Güncelleme: 23.09.2019 22:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





