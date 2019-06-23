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Ricardo Quaresma flaş Beşiktaş hamlesi!

Beşiktaş ile Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'nın arası durulmuyor. Daha önce maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe ihtar gönderen Ricardo Quaresma siyah-beyazlı kulüple köprüleri atmıştı. Daha sonrasında ise instagram hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takipten çıkaran Portekizli yıldız, taraftarlardan büyük tepki görmüştü. Bugün de Quarema'dan flaş bir hamle geldi. Detaylar haberimizde...

23.06.2019 19:34 - Son Güncelleme: 23.06.2019 19:34
Ricardo Quaresma flaş Beşiktaş hamlesi!

Maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar gönderen ve köprüleri atan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, geçtiğimiz günler bir harekette daha bulunmuştu.

Ricardo Quaresma flaş Beşiktaş hamlesi!

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmış ve taraftarlardan büyük tepki görmüştü.

Ricardo Quaresma flaş Beşiktaş hamlesi!

Siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2020'de bitecek olan 35 yaşındaki orta sahanın, bu gelişmelerin ardından kulüpte kalması beklenmiyor.

Ricardo Quaresma flaş Beşiktaş hamlesi!

Daha sonrasında Quaresma, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir."

Ricardo Quaresma flaş Beşiktaş hamlesi!

"Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür." açıklamasıyla ayrılık sinyali vermişti.

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