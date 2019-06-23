Ricardo Quaresma flaş Beşiktaş hamlesi!
Beşiktaş ile Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'nın arası durulmuyor. Daha önce maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe ihtar gönderen Ricardo Quaresma siyah-beyazlı kulüple köprüleri atmıştı. Daha sonrasında ise instagram hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takipten çıkaran Portekizli yıldız, taraftarlardan büyük tepki görmüştü. Bugün de Quarema'dan flaş bir hamle geldi. Detaylar haberimizde...
23.06.2019 19:34
- Son Güncelleme: 23.06.2019 19:34
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