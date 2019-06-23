Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! Fatih Terim devreye girdi...
Son dakika haberi... Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor. Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılıarda taraftarı heyecanlandıracak son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan Galatasaray, yıldız ismin transferini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Fatih Terim'in bu transfer için devreye girdiği ve yıldız futbolcuyu bizzat aradığı öğrenildi. İşte detaylar...
23.06.2019 15:58
- Son Güncelleme: 23.06.2019 15:59
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