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Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! Fatih Terim devreye girdi...

Son dakika haberi... Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor. Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılıarda taraftarı heyecanlandıracak son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan Galatasaray, yıldız ismin transferini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Fatih Terim'in bu transfer için devreye girdiği ve yıldız futbolcuyu bizzat aradığı öğrenildi. İşte detaylar...

23.06.2019 15:58 - Son Güncelleme: 23.06.2019 15:59
Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! Fatih Terim devreye girdi...

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! Fatih Terim devreye girdi...

Geçtiğimiz sezon transfer geç kalındığı için eleştirilen yönetim, aynı hatayı tekrarlamak istemiyor.

Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! Fatih Terim devreye girdi...

Sarı-kırmızılı kurmaylar, bütün transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirerek oyuncuların takıma uyum süreçlerini minumum süreye indirmeyi planlıyor.

Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! Fatih Terim devreye girdi...

Bu doğrultuda harekete geçen Cimbom, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan son dakika transfer bombası! Fatih Terim devreye girdi...

Bu 4 transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

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