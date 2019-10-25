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Rashad Muhammed'le ilgili bomba iddia! Kız arkadaşım öldü dedi meğerse kredi kartıyla...

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Rashad Muhammed'in Bursaspor ile oynanan maçtan önce kendine ayrı bir oda tutup oraya misafir çağırdığını bu yüzden kadro dışı kaldığını açıkladı. Rashad'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği öne sürülen kız arkadaşının da ölmediği ortaya çıktı. Bursaspor maçı öncesi yaşanan skandalı detaylarını Erkan Sözeri açıkladı....

25.10.2019 22:06 - Son Güncelleme: 25.10.2019 22:06
Rashad Muhammed'le ilgili bomba iddia! Kız arkadaşım öldü dedi meğerse kredi kartıyla...

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, mavi-beyazlı ekibin eninde sonunda hedefleri olan şampiyonluğa ulaşacağını fakat herkesin biraz daha sabırlı olması gerektiğini söyledi. Sözeri ayrıca, Rashad Muhammed'in Bursaspor ile oynanan maçtan önce kendine ayrı bir oda tutup oraya misafir çağırdığını bu yüzden kadro dışı kaldığını belirtti.

Rashad Muhammed'le ilgili bomba iddia! Kız arkadaşım öldü dedi meğerse kredi kartıyla...

"ERZURUMSPOR'A YAKIŞMAYAN HİÇBİR FUTBOLCU BU TAKIMDA BARINMAYACAK"
Daha önce kulüp yönetimine 'kız arkadaşım trafik kazası geçirdi' diye yalan söyleyerek izin alan Rashad Muhammed'in bu kez otel odasına misafir çağırdığı için kadro dışı kaldığını açıklayan Sözeri, "Erzurumspor'a yakışmayan hiçbir futbolcu bu takımda barınmayacak. Rashad Muhammed de yakışmadı ve kadro dışında kaldı.

Rashad Muhammed'le ilgili bomba iddia! Kız arkadaşım öldü dedi meğerse kredi kartıyla...

Rashad'ın kadro dışında neden kaldığını açıklayacağım ve isterseniz affedeceğim.

Rashad Muhammed'le ilgili bomba iddia! Kız arkadaşım öldü dedi meğerse kredi kartıyla...

Bursaspor gibi bir takımla final derecesinde oynadığımız maçtan önce Rashad otele kredi kartı ile oda tutup misafir çağırmış.

Rashad Muhammed'le ilgili bomba iddia! Kız arkadaşım öldü dedi meğerse kredi kartıyla...

Böyle bir oyuncu benim takımımda olamaz, bu futbolcu bu takıma ihanet etmiştir. Bunu açıklamayacaktım ama bazıları İbrahim Akdağ kadro dışı bıraktırdı dediği için açıklama yaptım.

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