Rashad Muhammed'le ilgili bomba iddia! Kız arkadaşım öldü dedi meğerse kredi kartıyla...

"ERZURUMSPOR'A YAKIŞMAYAN HİÇBİR FUTBOLCU BU TAKIMDA BARINMAYACAK"

Daha önce kulüp yönetimine 'kız arkadaşım trafik kazası geçirdi' diye yalan söyleyerek izin alan Rashad Muhammed'in bu kez otel odasına misafir çağırdığı için kadro dışı kaldığını açıklayan Sözeri, "Erzurumspor'a yakışmayan hiçbir futbolcu bu takımda barınmayacak. Rashad Muhammed de yakışmadı ve kadro dışında kaldı.

