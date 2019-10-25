Fenerbahçe'den kaçarak ayrılmıştı! Ortega'nın son halini görenler inanamıyor...

Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Onlardan biri Fenerbahçe'den kaçarak uzaklaşan Ariel Ortega. 2002-2003 sezonu için Fenerbahçe ile el sıkışan ancak kısa bir macera sonrası kaçan Ariel Ortega'nın yıllar sonraki hali sizi çok şaşırtacak...

25.10.2019 16:46 - Son Güncelleme: 25.10.2019 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





