PSG'li Neymar'la ilişkisini itiraf etti! Herkes Liza Brito'yu konuşuyor
Futbol dünyası bu skandalla çalkalanıyor. İsviçreli model Liza Brito, Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar ile bir gece geçirdiğini itiraf etti. İtiraflarında anlattığı şeyler ise çok konuşulacak cinsten.
13.03.2019 17:03
- Son Güncelleme: 13.03.2019 17:15
'UZUN SÜRE DÖVMELERDEN BAHSETTİK'
"İş arkadaşlarımla Paris'teydim. Neymar'ın en yakın arkadaşı bizi aradı ve bir otele davet etti. Oteldeki anlarından bahseden 20 yaşındaki güzel, "Oldukça eğlenceliydi. Çok iyi anlaştık ve uzun süre dövmelerden bahsettik" dedi ki dövmeler iki ismin de fazlasıyla ilgili olduğu bir alandı.
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