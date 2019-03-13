PSG'li Neymar'la ilişkisini itiraf etti! Herkes Liza Brito'yu konuşuyor

'UZUN SÜRE DÖVMELERDEN BAHSETTİK'

"İş arkadaşlarımla Paris'teydim. Neymar'ın en yakın arkadaşı bizi aradı ve bir otele davet etti. Oteldeki anlarından bahseden 20 yaşındaki güzel, "Oldukça eğlenceliydi. Çok iyi anlaştık ve uzun süre dövmelerden bahsettik" dedi ki dövmeler iki ismin de fazlasıyla ilgili olduğu bir alandı.