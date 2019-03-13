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PSG'li Neymar'la ilişkisini itiraf etti! Herkes Liza Brito'yu konuşuyor

Futbol dünyası bu skandalla çalkalanıyor. İsviçreli model Liza Brito, Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar ile bir gece geçirdiğini itiraf etti. İtiraflarında anlattığı şeyler ise çok konuşulacak cinsten.

13.03.2019 17:03 - Son Güncelleme: 13.03.2019 17:15
PSG'li Neymar'la ilişkisini itiraf etti! Herkes Liza Brito'yu konuşuyor

İsviçreli model Liza Brito, Neymar ile Paris'te bir gece geçirdiğini itiraf ederek gece ile ilgili detayları anlattı.

PSG'li Neymar'la ilişkisini itiraf etti! Herkes Liza Brito'yu konuşuyor

'UZUN SÜRE DÖVMELERDEN BAHSETTİK'

"İş arkadaşlarımla Paris'teydim. Neymar'ın en yakın arkadaşı bizi aradı ve bir otele davet etti. Oteldeki anlarından bahseden 20 yaşındaki güzel, "Oldukça eğlenceliydi. Çok iyi anlaştık ve uzun süre dövmelerden bahsettik" dedi ki dövmeler iki ismin de fazlasıyla ilgili olduğu bir alandı.

PSG'li Neymar'la ilişkisini itiraf etti! Herkes Liza Brito'yu konuşuyor

O İDDİALARI İSE REDDETTİ

Neymar'ın villasında fotoğraf çekildiği ve böylece oyuncunun evinde olduğunun ortaya çıktığı iddiasını ise Brito reddediyor. Brito'ya göre eve gitmek için arabaya binildiği sırada bir magazin muhabirinin kendilerini görmüş olabileceğini belirtiyor.

PSG'li Neymar'la ilişkisini itiraf etti! Herkes Liza Brito'yu konuşuyor

TAKİPÇİ SAYISINI KATLADI

Brito, bu açıklamaları sonrası Brezilya'da oldukça popüler hale geldi. 20 yaşındaki güzelin bu olaylar yaşanmadan önce Instagram'da 4.000 takipçisi bulunurken kısa sürede bu sayı 24.000'e çıktı.

PSG'li Neymar'la ilişkisini itiraf etti! Herkes Liza Brito'yu konuşuyor

Brito ile Neymar ise henüz Instagram'da birbirlerini takip etmiyorlar. Neymar'ın evinde çekildiği fotoğrafı paylaştığı için Brito ile arasının kötü olduğu belirtiliyor.

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