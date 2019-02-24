Portolu Hector Herrera'nın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması
Şampiyonluk yolunda mücadelesini sürdüren Galatasaray, bir yandan da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon sonunda Porto ile olan sözleşmesi bitecek olan Hector Herrera'nın menajeri Matias Bunge, Galatasaray ile temasta olduklarını duyurdu.
24.02.2019 14:11
- Son Güncelleme: 24.02.2019 14:11
Hafta içinde oynanan Benfica maçı için takımla Portekiz'e giden Abdurrahim Albayrak'ın burada Meksikalı futbolcu Hector Herrera için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.
Bu gelişmeler üzerine 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Matias Bunge de bir açıklama yaparak görüşmeyi doğruladı.
Portekiz basınına konuşan Bunge, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hector Herrera için sarı-kırmızılılarla masaya oturduklarını söyleyip "İddialar doğru. Hector ile ilgilenen pek çok kulüp var. Bunlardan biri de Galatasaray" dedi.
Sarı-kırmızılılar ile olumlu bir görüşme yaptıklarını bildiren menajer, "Türkler bize projelerinden bahsetti. Gerçekten tatmin edici bir sohbet oldu. Hector için planlarını anlattılar. Tabii kesin bir şey konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.
Ofansif, merkez ve defansif orta saha olarak görev yapabilen Herrera'nın piyasa değeri 22 milyon euro civarında.