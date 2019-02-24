Fenerbahçe'de Ersun Yanal gidiyor, Paulo Sousa geliyor!
112 yıllık tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve küme düşmeme mücadelesi veren Fenerbahçe ile ilgili Portekiz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre kötü gidişe dur diyemeyen Ersun Yanal ile sezon sonu yolların ayrılacağı ve yerine Paulo Sousa'nın geçeceği belirtildi.
24.02.2019 11:59
- Son Güncelleme: 24.02.2019 11:59
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini yaşayn Fenerbahçe'de işler yoluna bir türlü girmiyor.
Sezon başında 3 kulvarda yarışa katılan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye kupasında havlu attı. Süper Lig'de de 15. sırada bulunan sarı lacivertli ekip şampiyonluk planlarını rafa kaldırdı.
Phillip Cocu ile yeni bir başlangıç planlayan Fener'de işler kötü gitmeye başlayınca Hollandalı çalıştırıcının görevine son verdi.
Bir süre takımı Erwin Koeman'a emanet eden sarı lacivertli yönetim, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getirdi.
Ersun Yanal'la sezonun ikinci yarısına büyük ümitlerle giren Fenerbahçe yine beklenen çıkışı yakalayamadı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden sarı lacivertliler için Portekiz'den flaş bir iddia geldi.