Fenerbahçe'de Ersun Yanal gidiyor, Paulo Sousa geliyor!

112 yıllık tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve küme düşmeme mücadelesi veren Fenerbahçe ile ilgili Portekiz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre kötü gidişe dur diyemeyen Ersun Yanal ile sezon sonu yolların ayrılacağı ve yerine Paulo Sousa'nın geçeceği belirtildi.

24.02.2019 11:59 - Son Güncelleme: 24.02.2019 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





