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Ozan Tufan küllerinden doğdu, şimdi fırtınalar estiriyor

Geleceğin yıldız isimlerinden biri olarak gösterilirken bir anda Premier Lig kapısından dönen, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor'da kendini yeniden bulmuştu. Küllerinden yeniden doğan Ozan Tufan, Türkiye'yi Andorra karşında galibiyete taşıyan tek golü ağlara göndermişti. Ozan Tufan'ın maç öncesi yaptığı büyük fedakarlık günler sonra ortaya çıktı...

09.09.2019 11:18 - Son Güncelleme: 09.09.2019 11:25
Ozan Tufan küllerinden doğdu, şimdi fırtınalar estiriyor

Fenerbahçe'de bir dönemin en çok tartışılan isimlerinden olan, kadro dışı da bırakılan Ozan Tufan şimdilerde yükselen form grafiği ile adından söz ettiriyor. Fenerbahçe forması altındaki çıkışını A Milli Takım'da da sürdüren Ozan Tufan, Andorra karşısında son dakikada attığı golle üç puanı getirdi.

Ozan Tufan küllerinden doğdu, şimdi fırtınalar estiriyor

24 yaşında olmasına rağmen, futbol kariyerinde inişli çıkışlı birçok olaya şahit olan Ozan Tufan, adeta küllerinden doğdu, bugünlerde ay-yıldızlıların kurtarıcısı oldu.

Ozan Tufan küllerinden doğdu, şimdi fırtınalar estiriyor

İşte oyuncunun son dönemde yaşadığı olaylar;

Ozan Tufan küllerinden doğdu, şimdi fırtınalar estiriyor

2017-18 sezonuna çok iyi başlayan futbolcu, takımın 9. haftada Osmanlıspor ile berabere kalması sonrası kulübeye geldi.

Ozan Tufan küllerinden doğdu, şimdi fırtınalar estiriyor

Bu duruma tepki gösterince teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı ve Dereağzı'na gönderildi.

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