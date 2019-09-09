Ozan Tufan küllerinden doğdu, şimdi fırtınalar estiriyor
Geleceğin yıldız isimlerinden biri olarak gösterilirken bir anda Premier Lig kapısından dönen, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor'da kendini yeniden bulmuştu. Küllerinden yeniden doğan Ozan Tufan, Türkiye'yi Andorra karşında galibiyete taşıyan tek golü ağlara göndermişti. Ozan Tufan'ın maç öncesi yaptığı büyük fedakarlık günler sonra ortaya çıktı...
09.09.2019 11:18
- Son Güncelleme: 09.09.2019 11:25
Fenerbahçe'de bir dönemin en çok tartışılan isimlerinden olan, kadro dışı da bırakılan Ozan Tufan şimdilerde yükselen form grafiği ile adından söz ettiriyor. Fenerbahçe forması altındaki çıkışını A Milli Takım'da da sürdüren Ozan Tufan, Andorra karşısında son dakikada attığı golle üç puanı getirdi.
24 yaşında olmasına rağmen, futbol kariyerinde inişli çıkışlı birçok olaya şahit olan Ozan Tufan, adeta küllerinden doğdu, bugünlerde ay-yıldızlıların kurtarıcısı oldu.
İşte oyuncunun son dönemde yaşadığı olaylar;
2017-18 sezonuna çok iyi başlayan futbolcu, takımın 9. haftada Osmanlıspor ile berabere kalması sonrası kulübeye geldi.
Bu duruma tepki gösterince teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı ve Dereağzı'na gönderildi.