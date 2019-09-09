Ozan Tufan küllerinden doğdu, şimdi fırtınalar estiriyor

Fenerbahçe'de bir dönemin en çok tartışılan isimlerinden olan, kadro dışı da bırakılan Ozan Tufan şimdilerde yükselen form grafiği ile adından söz ettiriyor. Fenerbahçe forması altındaki çıkışını A Milli Takım'da da sürdüren Ozan Tufan, Andorra karşısında son dakikada attığı golle üç puanı getirdi.