Galatasaray'ın stadında dev değişiklik! İşte yeni hali

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın kapasitesinin 60 bine yükseltilmesi için harekete geçti. 3 santimetre olan koltuk aralıklarını daraltmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, böylece 52 bin 650 olan kapasiteyi de 60 bine yükseltecek. Bu işlemin ardından 50 bin kombine satarak rekor kırmak isteyen Galatasaray, stadın yapımında ise Emirates'i örnek alacak.

09.09.2019 09:40 - Son Güncelleme: 09.09.2019 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





