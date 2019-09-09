Galatasaray'ın stadında dev değişiklik! İşte yeni hali
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın kapasitesinin 60 bine yükseltilmesi için harekete geçti. 3 santimetre olan koltuk aralıklarını daraltmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, böylece 52 bin 650 olan kapasiteyi de 60 bine yükseltecek. Bu işlemin ardından 50 bin kombine satarak rekor kırmak isteyen Galatasaray, stadın yapımında ise Emirates'i örnek alacak.
09.09.2019 09:40
- Son Güncelleme: 09.09.2019 09:40
Galatasaray'da yeni gündem statta yapılacak değişiklik...
Yıldız transferler sonrasında taraftar da kombinelere hücum ederken toplam satış 41 bine ulaştı.
Maç başına bilet satışından elde edilen geliri dikkate alan yönetim, kombine satışını durdururken yeni sezon için de seyirci kapasitesini artırma kararı aldı.
Türk Telekom Stadı'nın Arsenal'in Emirates Stadı ile aynı yüzölçümüne sahip olduğunu dikkate alan sarı-kırmızılı yetkililer, Aslantepe'deki 52 bin 650 olan koltuk kapasitesini sezon sonunda artırmaya çalışacak.
60 bin kapasiteli Emirates Stadı'nın planlarını İngiltere'den isteyecek Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 3 santimetrelik koltuk aralıklarını daraltıp kapasiteyi artıracak.