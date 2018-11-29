Ozan Kabaka Interden sonra Atletico Madrid de talip oldu!

Ozan Kabak'a Inter'den sonra Atletico Madrid de talip oldu!
Son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'a, Inter'in ardından Atletico Madrid'in de talip olduğu öğrenildi.
29 Kasım 2018 Perşembe, 10:00:32
Güncelleme: 10:01:04
Fatih Terim'in sezon başından beri ilk 11'de yer verdiği Ozan Kabak, Avrupa'nın birçok kulübünün scout'ları tarafından yakın takibe alınmış durumda.
Şu ana kadar sarı-kırmızılı kulübe gelen bir teklif olmasa da genç futbolcu için özellikle scout ekiplerinin liste başı isimlerinden biri olduğu belirtildi.
Manchester City başta olmak üzere birçok kulübün futbolcu izleme görevlileri Ozan'ın performansını takip ederken, Inter'in de genç futbolcunun adını not ettiği vurgulandı.
Inter'in yanı sıra Atletico Madrid de Ozan'ın gelişimini yakından izliyor. İspanyol scoutların U17 Avrupa Şampiyonası'ndan beri Ozan'ın peşinde olduğu ortaya çıktı.
Madrid ekibinin genç futbolcunun tüm idman ve maç performanslarını yakından takip ettiği ve şu ana kadar elde ettiği verilerden etkilendiği belirtildi.