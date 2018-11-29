Ozan Kabak'a Inter'den sonra Atletico Madrid de talip oldu!

Son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'a, Inter'in ardından Atletico Madrid'in de talip olduğu öğrenildi.

29 Kasım 2018 Perşembe, 10:00:32 Güncelleme: 10:01:04
Ozan Kabaka Interden sonra Atletico Madrid de talip oldu!

Fatih Terim'in sezon başından beri ilk 11'de yer verdiği Ozan Kabak, Avrupa'nın birçok kulübünün scout'ları tarafından yakın takibe alınmış durumda.

Ozan Kabaka Interden sonra Atletico Madrid de talip oldu!

Şu ana kadar sarı-kırmızılı kulübe gelen bir teklif olmasa da genç futbolcu için özellikle scout ekiplerinin liste başı isimlerinden biri olduğu belirtildi.

Ozan Kabaka Interden sonra Atletico Madrid de talip oldu!

Manchester City başta olmak üzere birçok kulübün futbolcu izleme görevlileri Ozan'ın performansını takip ederken, Inter'in de genç futbolcunun adını not ettiği vurgulandı.

Ozan Kabaka Interden sonra Atletico Madrid de talip oldu!

Inter'in yanı sıra Atletico Madrid de Ozan'ın gelişimini yakından izliyor. İspanyol scoutların U17 Avrupa Şampiyonası'ndan beri Ozan'ın peşinde olduğu ortaya çıktı.

Ozan Kabaka Interden sonra Atletico Madrid de talip oldu!

Madrid ekibinin genç futbolcunun tüm idman ve maç performanslarını yakından takip ettiği ve şu ana kadar elde ettiği verilerden etkilendiği belirtildi.

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