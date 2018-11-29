Galatasaray Şampiyonlar Liginden elendi! 22 milyon eurodan oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi! 22 milyon eurodan oldu
Galatasaray 5'inci hafta maçlarından sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bu sonuçla grupta 4 puanla 3'üncü sırada kalan sarı-kırmızılı ekip büyük bir gelirden de mahrum kalmış oldu. İşte mağlubiyetin Galatasaray'a faturası...
29 Kasım 2018 Perşembe, 11:55:10
Güncelleme: 11:56:28
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenerek büyük bir gelirden mahrum kaldı.
Devler Ligi'nin B Grubu'nda hem maçlarda aldığı beklenmedik sonuçlar, hem de gruptan çıkamaması nedeniyle ciddi bir miktarı kasasına koymaktan mahrum kaldı.
NE KADAR KAZANDI?
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında her bir galibiyete UEFA tarafından 2.7 milyon euro, beraberliğe ise 900 bin euro prim veriliyor.
Cim Bom şu ana kadar topladığı 4 puan sonucunda performans primi olarak 3.6 milyon euroya hak kazandı.
Katılım bonusu olaraksa Galatasaray 15.25 milyon euro almıştı.