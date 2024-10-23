Okan Buruk’tan dev sürpriz! İşte Galatasaray’ın Elfsborg maçı 11’i

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında bu akşam İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başayacak. Müsabaka, TRT 1'den yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.