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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan flaş karar! Taşlar yerinden oynuyor

Süper Lig'in 5.haftasında Fenerbahçe, konuğu Gençlerbirliği'ni 5-2'lik skorla geçti. Sezon başında Sarı-lacivertlilerin en gözde ismi olan Vedat Muriç'in yanı sıra bu maçta Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve yalnızca 45 dakika sahada kalan Serdar Aziz'in performansları beğeni topladı. Ersun Yanal, bu karşılaşma ile birlikte kadro planlamasında değişikliğe gitme kararı aldı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler...

09.12.2019 12:23 - Son Güncelleme: 09.12.2019 12:28
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan flaş karar! Taşlar yerinden oynuyor

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğini konuk etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan flaş karar! Taşlar yerinden oynuyor

Üst üste iki Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanlarına çıkan Fenerbahçe, İstanbul'a 2 puanla dönebilmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan flaş karar! Taşlar yerinden oynuyor

Sarı-lacivertliler Kadıköy'de konuk ettiği Gençlerbirliği'ni ise 5 golle geçerek kötü gidişe dur dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan flaş karar! Taşlar yerinden oynuyor

KADIKÖY'DE PARLIYOR!

Fenerbahçe bu skorla birlikte bu sezon 3. kez 5 gollü galibiyet almış oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan flaş karar! Taşlar yerinden oynuyor

Sarı-lacivertliler daha önce ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı (o dönemki adı Gazişehir) ve Konyaspor'u 5 golle geçmişti.

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