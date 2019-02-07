"Neymar'ı peşinden koşturan" Elif Aksu bakın hangi takımlı çıktı

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın çılgın 27. yaş günü partisine katılan ve Brezilyalı futbolcuyla el ele olmasıyla konuşulan Türk manken Manken Elif Aksu, merak konusu olmaya devam ediyor. "Neymar'ı peşinden koşturan Türk" olarak tanınan Elif Aksu, son olarak tuttuğu takım ile gündeme geldi. İşte Elif Aksu dahil ünlülerin tuttuğu takımlar...

07.02.2019 21:42 - Son Güncelleme: 07.02.2019 21:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





