"Neymar'ı peşinden koşturan" Elif Aksu bakın hangi takımlı çıktı
Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın çılgın 27. yaş günü partisine katılan ve Brezilyalı futbolcuyla el ele olmasıyla konuşulan Türk manken Manken Elif Aksu, merak konusu olmaya devam ediyor. "Neymar'ı peşinden koşturan Türk" olarak tanınan Elif Aksu, son olarak tuttuğu takım ile gündeme geldi. İşte Elif Aksu dahil ünlülerin tuttuğu takımlar...
07.02.2019 21:42
- Son Güncelleme: 07.02.2019 21:47
PSG'nin yıldızı Neymar'ın çılgın 27. yaş günü partisine katılan ve Brezilyalı futbolcuyla el ele olmasıyla konuşulan Türk manken Manken Elif Aksu, dün Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maçı tribünden seyretti.
Neymar'ın çılgın doğum günü partisine katılmasıyla gündem olan Türk model Elif Aksu, Galatasaray - Hatayspor arasında oynanan maçı tribünden seyretti. Güzel manken, sosyal medya hesabından Türk Telekom Stadyumu'nu paylaştı.
Aksu, daha önce de Galatasaray forması giydiği fotoğrafı takipçiyleriyle paylaşmıştı...
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, geçtiğimiz gün 27. yaşını çılgın bir partiyle kutladı.
Teması kırmızı renk olan partiye katılan ünlü isimlerin arasında bir de Türk model ortaya çıktı.