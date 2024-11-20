Netflix’teki Mike Tyson maçıyla ilgili yeni bir skandal! Ünlü isim sırrı açıkladı

Cuma gecesi ringler büyük bir heyecana tanıklık etti ve boks tutkunları ekran başına kilitlendi. Jake Paul ile efsanevi eski dünya ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson , Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ancak bu dövüş sadece ringdeki mücadeleyle değil perde arkasındaki şüphelerle de gündeme oturdu. Tyson'ın sağlık sorunları, Paul ile olan ilişkileri ve dövüşün gerçek amacı hakkındaki varsayımlar bu karşılaşmaya dair merakları körükledi. Peki, eski şampiyon gerçekten kazanmak için mi dövüştü? Yoksa başka bir strateji mi izledi? Ünlü isim sırrı açıkladı! İşte milyon dolarlık dövüşün perde arkası...

Cuma gecesi gerçekleşen dövüş, Jake Paul ile efsanevi eski dünya ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasında gerçekleşti ve büyük bir heyecan yarattı. Ancak dövüşün hemen ardından dikkat çeken bir detay vardı. Tyson'ın mücadeleye tam anlamıyla odaklanmamış olabileceği şüpheleri gündeme geldi. Jake Paul, son yıllarda dövüş dünyasına dahil olmuş bir isim olarak sıklıkla eleştiriliyordu. Öte yandan dövüş öncesindeki antrenman görüntülerinden çok daha farklı bir performans sergileyen Tyson, sekiz dakikalık iki raund sonunda Paul'a karşı kaybetmişti. Bazı iddialara göre ise Tyson'ın dövüşe yaklaşımı ve stratejisi tam anlamıyla kazanma odaklı değildi.

"MİKE TYSON, JAKE PAUL'A VURURSA, JAKE PAUL ÖLEBİLİR"

DJ Whoo Kid, Paul ile yaptığı bir sohbetin detaylarını TikTok üzerinden paylaştı ve bu konuşmalar dövüşün arka planındaki bazı şüpheleri gün yüzüne çıkardı. Whoo Kid'in açıklamalarına göre Tyson ve Paul arasında bir anlaşmazlık olmaması için bazı kurallar koyulmuştu.

"Mike Tyson, Jake Paul'a vurursa, Jake Paul ölebilir" diyen Whoo Kid, iki dövüşçü arasında yapılan düzenlemeleri açıklayarak, Tyson'ın yaşının getirdiği fiziksel sınırlamaları ve Paul'un gençliğini vurguladı. Bu açıklamalar dövüşün gerçekten rekabetçi bir ortamda yapılmadığına dair şüpheleri uyandırdı. Ancak bu yorumların ne kadarının doğru olduğu ne kadarının ise yanlış olduğu belirsiz.