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EN ÇOK SEYİRCİSİ OLAN TAKIMLAR BELLİ OLDU | 2024-2025 sezonu için yeni liste geldi: 3. Lig ekibi zirvelerde!

2024-2025 futbol sezonunun en dikkat çeken istatistiklerinden biri en çok seyirciyi çeken takımlar oldu. Türkiye'nin en üst liglerinden 3. Lig'e kadar pek çok takım taraftarlarıyla coşkulu destekler sundu. Bu sezona damgasını vuran isim ise TFF 3. Lig takımlarından biri oldu. İşte en çok seyircisi olan takımların listesi haberimizde...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:31 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:31
EN ÇOK SEYİRCİSİ OLAN TAKIMLAR BELLİ OLDU | 2024-2025 sezonu için yeni liste geldi: 3. Lig ekibi zirvelerde!

2024-2025 futbol sezonunun en dikkat çekici verilerinden biri, Süper Lig takımları ile 3. Lig ekiplerinin seyirci sayılarına ait sıralama oldu. Beklenmedik bir şekilde TFF 3. Lig'in köklü kulüplerinden Bursaspor taraftar desteğiyle büyük bir başarıya imza atarak profesyonel liglerin en çok seyirci çeken ikinci takımı oldu. Peki, zirvede kim var? Dört büyüklerin seyirci sayıları nasıl şekillendi? İşte 2024-2025 sezonunun en fazla seyirci çeken kulüpleri!

EN ÇOK SEYİRCİSİ OLAN TAKIMLAR BELLİ OLDU | 2024-2025 sezonu için yeni liste geldi: 3. Lig ekibi zirvelerde!

Bursaspor: 3. Lig'in Yükselen Yıldızı

Bursaspor, 2024-2025 sezonunda profesyonel liglerde en çok seyirci çeken ikinci takım oldu. Yeşil-beyazlılar, 6 maçta toplamda 240.865 taraftarla stadyumları doldurdu.

EN ÇOK SEYİRCİSİ OLAN TAKIMLAR BELLİ OLDU | 2024-2025 sezonu için yeni liste geldi: 3. Lig ekibi zirvelerde!

Bu büyük destek, Bursaspor'un yalnızca saha içindeki başarılarıyla değil, taraftarlarının tribünlerdeki coşkusuyla da adından söz ettirdi.

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