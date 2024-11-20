EN ÇOK SEYİRCİSİ OLAN TAKIMLAR BELLİ OLDU | 2024-2025 sezonu için yeni liste geldi: 3. Lig ekibi zirvelerde!

2024-2025 futbol sezonunun en dikkat çekici verilerinden biri, Süper Lig takımları ile 3. Lig ekiplerinin seyirci sayılarına ait sıralama oldu. Beklenmedik bir şekilde TFF 3. Lig'in köklü kulüplerinden Bursaspor taraftar desteğiyle büyük bir başarıya imza atarak profesyonel liglerin en çok seyirci çeken ikinci takımı oldu. Peki, zirvede kim var? Dört büyüklerin seyirci sayıları nasıl şekillendi? İşte 2024-2025 sezonunun en fazla seyirci çeken kulüpleri!