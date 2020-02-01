Nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'leri

Süper Lig'in 20.haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tüm gözler Sörloth ve Vedat Muriç üzerinde olacak. Öte yandan Hüseyin Çimşir Arjantinli yıldız Jose Sosa'ya, Ersun Yanal ise Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'ya çok güveniyor. Her iki teknik adam da kritik maç için sahaya süreceği tahmini 11 ise şu şekilde olacak...

01.02.2020 15:52 - Son Güncelleme: 01.02.2020 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





