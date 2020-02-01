Nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'leri
Süper Lig'in 20.haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tüm gözler Sörloth ve Vedat Muriç üzerinde olacak. Öte yandan Hüseyin Çimşir Arjantinli yıldız Jose Sosa'ya, Ersun Yanal ise Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'ya çok güveniyor. Her iki teknik adam da kritik maç için sahaya süreceği tahmini 11 ise şu şekilde olacak...
Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Fırtına, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçta 13 puan aldı. Hedef, Fenerbahçe'yi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.
TAHKİM'DEN RET
TFF Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında kırmızı kart gören futbolcusu Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un futbolcusu Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi.