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Nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'leri

Süper Lig'in 20.haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tüm gözler Sörloth ve Vedat Muriç üzerinde olacak. Öte yandan Hüseyin Çimşir Arjantinli yıldız Jose Sosa'ya, Ersun Yanal ise Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'ya çok güveniyor. Her iki teknik adam da kritik maç için sahaya süreceği tahmini 11 ise şu şekilde olacak...

01.02.2020 15:52 - Son Güncelleme: 01.02.2020 16:03
Nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'leri

Tüm Türkiye'nin gözlerini çevireceği derbi maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşmada her iki takımın da tek hedefi galibiyet...

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Nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'leri

EVİNİN KRALI
Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda çok sert esiyor. Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.

Nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'leri

Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Fırtına, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçta 13 puan aldı. Hedef, Fenerbahçe'yi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.

Nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'leri

TAHKİM'DEN RET
TFF Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında kırmızı kart gören futbolcusu Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un futbolcusu Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi.

Nefesler tutuldu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'leri

Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. Nwakaeme, yarınki Fenerbahçe derbisinde yok.


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