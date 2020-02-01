Boateng'in eşi Melissa Satta sosyal medyayı salladı! İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi
Ara transfer dönemi sona erdi. Bu süre zarfında Süper Lig takımları eksiklerini tamamlamaya, gözden çıkardıkları oyuncuları göndermek için meşakatli bir süreci geride bıraktı. Transfer döneminin en flaş transferlerinden birine imzasını atan takımlardan biri de Beşiktaş oldu. Kara kartal, ofansif ortasaha mevkisinde oynayan Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı. Boateng'in Beşiktaş'a gelişi çok konuşuldu. Boateng Beşiktaş'ta 99 numaralı formayı giyecek. Öte yandan Boateng kadar ilgi çeken biri daha var. O da eşi Melissa Satta... Türkiye'ye gelmesinin ardından Boateng'in eşi Melissa Satta trendlerde. İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta...
01.02.2020 17:11
- Son Güncelleme: 01.02.2020 17:44
Beşiktaş, transferin son gününde bombayı patlattı. Kartal, Fiorentina'nın 32 yaşındaki Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı. Çizme ekibinden menacerler aracılığıyla gelen kiralama önerisine olumlu yanıt veren Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminin saat 18.00'deki bitimine dakikalar kala tecrübeli futbolcunun lisansını çıkarmayı başardı.
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