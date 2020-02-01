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Boateng'in eşi Melissa Satta sosyal medyayı salladı! İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi

Ara transfer dönemi sona erdi. Bu süre zarfında Süper Lig takımları eksiklerini tamamlamaya, gözden çıkardıkları oyuncuları göndermek için meşakatli bir süreci geride bıraktı. Transfer döneminin en flaş transferlerinden birine imzasını atan takımlardan biri de Beşiktaş oldu. Kara kartal, ofansif ortasaha mevkisinde oynayan Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı. Boateng'in Beşiktaş'a gelişi çok konuşuldu. Boateng Beşiktaş'ta 99 numaralı formayı giyecek. Öte yandan Boateng kadar ilgi çeken biri daha var. O da eşi Melissa Satta... Türkiye'ye gelmesinin ardından Boateng'in eşi Melissa Satta trendlerde. İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta...

01.02.2020 17:11 - Son Güncelleme: 01.02.2020 17:44
Boateng'in eşi Melissa Satta sosyal medyayı salladı! İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi

Beşiktaş, transferin son gününde bombayı patlattı. Kartal, Fiorentina'nın 32 yaşındaki Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı. Çizme ekibinden menacerler aracılığıyla gelen kiralama önerisine olumlu yanıt veren Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminin saat 18.00'deki bitimine dakikalar kala tecrübeli futbolcunun lisansını çıkarmayı başardı.

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Boateng'in eşi Melissa Satta sosyal medyayı salladı! İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi

Bu transferin resmiyet kazanmasının ardından gözler Kevin-Prince Boateng'i özel hayatına çevrildi. Kevin Prince Boateng'in model eşi Melissa Satta, bir dönem yaptığı açıklamalarla gündem yaratmıştı. İşte başta Boateng'in eşi Melissa Satta olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

Boateng'in eşi Melissa Satta sosyal medyayı salladı! İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi

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LORIS KARIUS VE SOPHIA THOMALLA

Boateng'in eşi Melissa Satta sosyal medyayı salladı! İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi
Boateng'in eşi Melissa Satta sosyal medyayı salladı! İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi

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