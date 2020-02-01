Boateng'in eşi Melissa Satta sosyal medyayı salladı! İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi

Bu transferin resmiyet kazanmasının ardından gözler Kevin-Prince Boateng'i özel hayatına çevrildi. Kevin Prince Boateng'in model eşi Melissa Satta, bir dönem yaptığı açıklamalarla gündem yaratmıştı. İşte başta Boateng'in eşi Melissa Satta olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri...