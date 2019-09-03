Nefes kesen maç! A Milli Basketbol Takımımız ABD'yi elinden kaçırdı (MS: ABD 93 - 92 Türkiye)
Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Japonya'yı 86-67'lik skorla geçen A Milli Takımımız ABD ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen tarihi maçta Türkiye, ABD'ye uzatmalarda 93-92'lik skorla mağlup oldu.
03.09.2019 18:14
- Son Güncelleme: 03.09.2019 18:27
12 Dev Adam, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında basketbolun en önemli ülkelerinden ABD ile karşılaştı.
TÜRKİYE ABD'Yİ ELİNDEN KAÇIRDI! NEFES KESEN MAÇ - HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
DİĞER GALERİLER