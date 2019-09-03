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Nefes kesen maç! A Milli Basketbol Takımımız ABD'yi elinden kaçırdı (MS: ABD 93 - 92 Türkiye)

Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Japonya'yı 86-67'lik skorla geçen A Milli Takımımız ABD ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen tarihi maçta Türkiye, ABD'ye uzatmalarda 93-92'lik skorla mağlup oldu.

03.09.2019 18:14 - Son Güncelleme: 03.09.2019 18:27
Nefes kesen maç! A Milli Basketbol Takımımız ABD'yi elinden kaçırdı (MS: ABD 93 - 92 Türkiye)

12 Dev Adam, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında basketbolun en önemli ülkelerinden ABD ile karşılaştı.


TÜRKİYE ABD'Yİ ELİNDEN KAÇIRDI! NEFES KESEN MAÇ - HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nefes kesen maç! A Milli Basketbol Takımımız ABD'yi elinden kaçırdı (MS: ABD 93 - 92 Türkiye)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD'ye uzatma periyodunda 93-92 yenildi.

Nefes kesen maç! A Milli Basketbol Takımımız ABD'yi elinden kaçırdı (MS: ABD 93 - 92 Türkiye)

1. çeyrek sonucu: Türkiye 21-26 ABD

Nefes kesen maç! A Milli Basketbol Takımımız ABD'yi elinden kaçırdı (MS: ABD 93 - 92 Türkiye)

İlk yarı sonucu: Türkiye 42-47 ABD

Nefes kesen maç! A Milli Basketbol Takımımız ABD'yi elinden kaçırdı (MS: ABD 93 - 92 Türkiye)

3. çeyrek sonucu: Türkiye 61-65 ABD

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