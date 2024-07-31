Mourinho galibiyetle başladı rakibi Dzeko yıktı! Fenerbahçe Lugano'yu 2-1 ile yenip üst tura yükseldi

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano 'yu 4-3 yenen Fenerbahçe , rakibini Kadıköy'de ağırladı. Karşılaşma temsilcimizin 2-1 galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla Sarı lacivertliler Lille ile eşleşti.

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Rakibine özellikle fiziksel olarak cevap veremeyen Kanarya, 59'da Edin Dzeko ile golü bulmayı başardı. Bu aynı zamanda turun da habercisiydi ve rakibi de düşürdü. Eşitliği yakalayan Jose Mourinho ve öğrencileri daha da özgüvenli oynamaya başladı.