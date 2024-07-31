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Mourinho galibiyetle başladı rakibi Dzeko yıktı! Fenerbahçe Lugano'yu 2-1 ile yenip üst tura yükseldi

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yenerek Lille'in rakibi oldu. Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho Kadıköy'deki ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrılırken turu getiren isim yine Edin Dzeko'ydu. Boşnak yıldız en sancılı dakikalarda sahneye çıkarak eşitliği getirmeyi ve rakibin gardını düşürmeyi başardı. Turun da denge değiştiren ismi oldu. Szymanski ise 90+3'te galibiyeti getiren golü attı. İşte mücadeleden kareler...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 00:42 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 01:00
Mourinho galibiyetle başladı rakibi Dzeko yıktı! Fenerbahçe Lugano’yu 2-1 ile yenip üst tura yükseldi 1

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 yenen Fenerbahçe, rakibini Kadıköy'de ağırladı. Karşılaşma temsilcimizin 2-1 galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla Sarı lacivertliler Lille ile eşleşti.

Mourinho galibiyetle başladı rakibi Dzeko yıktı! Fenerbahçe Lugano’yu 2-1 ile yenip üst tura yükseldi 2

Maçın 7'inci dakikasında Lugano golü bularak 1-0 öne geçti. 31'de Fred sakatlanarak oyundan çıktı. İlk yarı konu takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Mourinho galibiyetle başladı rakibi Dzeko yıktı! Fenerbahçe Lugano’yu 2-1 ile yenip üst tura yükseldi 3

Rakibine özellikle fiziksel olarak cevap veremeyen Kanarya, 59'da Edin Dzeko ile golü bulmayı başardı. Bu aynı zamanda turun da habercisiydi ve rakibi de düşürdü. Eşitliği yakalayan Jose Mourinho ve öğrencileri daha da özgüvenli oynamaya başladı.

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