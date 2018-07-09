Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular
Lüks otomobilleriyle hız yapmayı seven ünlü futbolcular zaman zaman hayatlarını da tehlikeye atıyor. İşte ünlü futbolcuların geçirdiği o kazalardan bazıları...
9 Temmuz 2018 Pazartesi, 10:20:07 Güncelleme: 10:36:13
Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular
Manchester City'nin Arjantinli santrforu Sergio Aguero, Kolombiyalı şarkıcı Maluma'nın Hollanda'nın Amsterdam şehrinde verdiği konserin dönüşünde trafik kazası geçirmişti. ESPN'nin verdiği bilgiye göre konser çıkışı yıldız futbolcunun bindiği taksi şoförü, aracın kontrolünü kaybetti ve yol kenarındaki direğe çarptı.
Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular
Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular
Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular
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