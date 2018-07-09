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Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular

Lüks otomobilleriyle hız yapmayı seven ünlü futbolcular zaman zaman hayatlarını da tehlikeye atıyor. İşte ünlü futbolcuların geçirdiği o kazalardan bazıları...

9 Temmuz 2018 Pazartesi, 10:20:07 Güncelleme: 10:36:13
Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular
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Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular

Manchester City'nin Arjantinli santrforu Sergio Aguero, Kolombiyalı şarkıcı Maluma'nın Hollanda'nın Amsterdam şehrinde verdiği konserin dönüşünde trafik kazası geçirmişti. ESPN'nin verdiği bilgiye göre konser çıkışı yıldız futbolcunun bindiği taksi şoförü, aracın kontrolünü kaybetti ve yol kenarındaki direğe çarptı.

Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular
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Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular

Emniyet kemerini bağladığı için ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu kaydedilen Aguero, kaburgasındaki kırıklar nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular
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Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular

Milli futbolcu Burak Yılmaz da geçtiğimiz aylarda bir trafik kazasına karışmıştı. Yılmaz eğlence mekanı çıkışında kullandığı araçla takla atmış yara almadan kurtulmuştu.

Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular
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Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular

Daha sonra Burak Yılmaz'ın eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Olcan Adın olay yerine gelerek Burak Yılmaz'ı kaza yerinden almışlardı.

Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular
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Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular

İşte futbolcuların geçirdiği diğer kazalar...

Neymar

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