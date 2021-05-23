Milan'ın genç yıldızı Trabzonspor yolunda! Galatasaray da istemişti

Abdullah Avcı sonrası toparlanan ve Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanan Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları sürüyor. Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan bordo-mavili yönetime Milan'da forma giyen ve daha önce Galatasaray'ın da istediği genç bir isim önerildi. İşte detaylar...

23.05.2021 11:10 - Son Güncelleme: 23.05.2021 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





