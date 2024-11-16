Mike Tyson’a korkunç uyarı: 3 yıl önce Evander Holyfield’ın başına gelmişti

Mike Tyson boks dünyasında bir efsane olarak tanınıyor. Popüler sporcu Cuma günü profesyonel kurallarla ringe çıkacak ve rakibi kendisinden 31 yaş küçük olan Jake Paul olacak. Bu düello Tyson'ın 19 yıl aradan sonra ilk boks karşılaşması olacak. Öte yandan eski boks efsanelerinin ringe dönüşü her zaman olumlu sonuçlanmıyor. İlerleyen günlerde gerçekleşecek maç için tahminler ve endişeler sürüyor.

Eski boks efsanelerinin dönüşü her zaman olumlu sonuçlanmıyor

Tyson boksun "kötü adamı" olarak tanınırken gösteri maçları geleneği de son yıllarda artmaya başladı. Floyd Mayweather ve Manny Pacquiao gibi büyük isimler ringde "son bir kez" dövüşerek bu tür etkinliklerden büyük kazançlar sağladılar.

Ricky Hatton ve Marco Antonio Barrera gibi diğer boks efsaneleri de geri dönüp ringe çıktılar. Tyson'ın bu geri dönüşü birçok kişi için heyecan verici olsa da geçmişteki boks efsanelerinin geri dönüşü her zaman olumlu sonuçlanmıyor. Örneğin Evander Holyfield'ın 2021'deki geri dönüşü pek çok boks tutkununu hayal kırıklığına uğrattı.