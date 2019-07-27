Mesut Özil'in Kolasinac için aylar önce yaptığı yorum olay yarattı!
Mesut Özil ve Arsenal'den takım arkadaşı Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı Türk ve Avrupa spor kamuoyunda büyük yankı yarattı. Olayın ardından gün boyu saldırının nedeni ve oluş şekli ile ilgili farklı haberler yayılırken, gerçek sebebin gasp olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Mesut Özil, şubat ayında yapılan YouTube yayınında kendisine sorulan "Kavgaya girecek olursan yanında kimi isterdin" şeklindeki soruya verdiği cevap olay yarattı.
YANIMDA KOLASİNAC'I İSTERDİM DEMİŞTİ
Şubat ayında Aubameyang ile birlikte YouTube'da bir programa katılan tecrübeli futbolcuya "Eğer bir kavgaya girecek olursanız, Arsenal'den hangi takım arkadaşınızı yardıma çağırırsınız?" şeklinde bir soru sorulmuş, Mesut ise "Sead Kolasinac. Çünkü o bir makine" cevabını vermişti.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın son yıllarda ciddi bir gasp sorunu yaşadığı biliniyor. En fazla öne çıkan vakalardan biri de saat hırsızlığı... Polis istatistiklerine göre 2018'den bu yana tam 1400 saat kapkaç olayı yaşanıyor. Londra'ya giden turistlere rehberlerin en ciddi uyarıları, saat ve çantalarını hırsızlara karşı korumaları oluyor. İşte genellikle motosiklet kullanıp ve kask takan bu saldırganların son hedefi, Arsenal'in Bosnalı oyuncusu Sead Kolasinac oluyor.