22 Temmuz 2018 Pazar, 23:44:56 Güncelleme: 23:49:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü
1
15
Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından maruz kaldığı ırkçı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü
2
15
Mesut Özil'in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu.
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü
3
15
Almanya basınından bazı medya kuruluşları Mesut Özil'in milli takımı bırakmasını haklı bulurken, bazı kurumlar bu durumu eleştirdi.
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü
4
15
İŞTE ATILAN MANŞETLER
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü
5
15
BİLD: ÖZİL ÇOK DÜŞÜNDÜ
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, veda haberini manşetten okuyucularına duyururken Özil'in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.