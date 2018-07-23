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Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

22 Temmuz 2018 Pazar, 23:44:56 Güncelleme: 23:49:37
Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü
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Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından maruz kaldığı ırkçı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü
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Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Mesut Özil'in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu.

Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü
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Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Almanya basınından bazı medya kuruluşları Mesut Özil'in milli takımı bırakmasını haklı bulurken, bazı kurumlar bu durumu eleştirdi.

Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü
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Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

İŞTE ATILAN MANŞETLER

Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü
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Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

BİLD: ÖZİL ÇOK DÜŞÜNDÜ

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, veda haberini manşetten okuyucularına duyururken Özil'in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.

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