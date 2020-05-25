Mert Hakan Yandaş Galatasaray'la anlaştı mı? İşte genç yıldızdan transfer yanıtı
Demir Grup Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla bu sezon adından sıkça söz ettiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın adı sık sık Galatasaray ile anılmıştı. Daha sonra iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Mert Hakan savaşına girdiği, genç oyuncunun transferi için özel çaba sarf ettiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşanan gelişmeler sonrası Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması geldi. İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklaması.
25.05.2020 11:36
- Son Güncelleme: 25.05.2020 11:36
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