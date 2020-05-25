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Mert Hakan Yandaş Galatasaray'la anlaştı mı? İşte genç yıldızdan transfer yanıtı

Demir Grup Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla bu sezon adından sıkça söz ettiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın adı sık sık Galatasaray ile anılmıştı. Daha sonra iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Mert Hakan savaşına girdiği, genç oyuncunun transferi için özel çaba sarf ettiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşanan gelişmeler sonrası Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması geldi. İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklaması.

25.05.2020 11:36 - Son Güncelleme: 25.05.2020 11:36
Mert Hakan Yandaş Galatasaray'la anlaştı mı? İşte genç yıldızdan transfer yanıtı

Galatasaray'ın peşinde olduğu Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş transfer iddialarına cevap verdi.

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Mert Hakan Yandaş Galatasaray'la anlaştı mı? İşte genç yıldızdan transfer yanıtı

"Ligimiz başlayacak gibi gözüküyor. Biz her zaman kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Mesafelere dikkat ederek idmanlarımıza devam ediyoruz."

Mert Hakan Yandaş Galatasaray'la anlaştı mı? İşte genç yıldızdan transfer yanıtı

"Bizim için çok önemli bir rol model. Bu işi gerçekten çok iyi yürütüyorlar. Biz de başladığımız zaman onlar gibi sıkı tedbirler alırsak sıkıntı olacağını düşünmüyorum."

Mert Hakan Yandaş Galatasaray'la anlaştı mı? İşte genç yıldızdan transfer yanıtı

"Birbirimiz için mücadele eden bir ekibiz. Güzel bir aile olduğumuz için bu seviyelere geldik. Hem saha içinde hem de saha dışında keyif almaya çalışan bir ekip olduk."

Mert Hakan Yandaş Galatasaray'la anlaştı mı? İşte genç yıldızdan transfer yanıtı

"Fikstürümüz avantajlı gözüküyor ama herkesin bir can derdi var. Biz, kötü süreci iyi atlatmak istiyoruz. İlk 3 haftayı iyi geçiren takım havaya girip devamını getirebilir. İlk yarıda yaptıklarımızı yeniden yapabiliriz."

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