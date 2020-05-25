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Zlatan Ibrahimovic'in bu sözleri yenir yutulur cinsten değil! İşte İbrahimoviç'in unutulmaz sözleri

Futbol dünyasına damga vuran hocalar ve futbolcular, sözleriyle de unutulmazlar arasına girdi. Oynattıkları ve oynadıkları futbol ile futbol severleri hayran bırakan birçok isim aynı zamanda açıklamalarıyla da dikkat çekti. Onlardan biri de hiç kuşkusuz 38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic. Ne kadar nevi-i şahsına münhasır bir karakter olduğunu tüm dünya biliyor zaten. Onun insanların gözündeki bu profilinin nedeni ne birbirinden unutulmaz, kimi zaman güldüren, kimi zaman şoke eden sözleri. İşte İbrahimoviç'in unutulmaz sözleri.

25.05.2020 17:17 - Son Güncelleme: 25.05.2020 17:17
Zlatan Ibrahimovic'in bu sözleri yenir yutulur cinsten değil! İşte İbrahimoviç'in unutulmaz sözleri

Serie A ekiplerinden Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği AC Milan'da top koşturan, 38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in sakatlık haberi spor severleri üzdü. Ibra'nın bir süre sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor.

HEM FUTBOLCU HEM DE LAF CAMBAZI

Kimi zaman yaptığı açıklamalar, kimi zaman tavırlarıyla dikkat çekti. Zlatan, efsane sözlerle kimilerini sinirlendirirken, kimilerinin gönlünü fethetti. İşte Zlatan unutulmaz sözlerinden bazıları :

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Zlatan Ibrahimovic'in bu sözleri yenir yutulur cinsten değil! İşte İbrahimoviç'in unutulmaz sözleri

Ferrari - Fiat

"Beni transfer edince Ferrari almış olursunuz. Ferrari alırsanız depoya özel bir yakıt koyar, yola çıkar ve gaza bazarsınız. Pep Guardiola benim depoma dizel yakıt koydu ve köy yolunda bir tur atıp geldi. Böyle yapmak istiyorsa Fiat satın almalıydı."

Zlatan Ibrahimovic'in bu sözleri yenir yutulur cinsten değil! İşte İbrahimoviç'in unutulmaz sözleri

Top mu, portakal mı?

"John Carew'in topla yaptığını ben portakalla yaparım."

Zlatan Ibrahimovic'in bu sözleri yenir yutulur cinsten değil! İşte İbrahimoviç'in unutulmaz sözleri

Arsenal'i nasıl geri çevirdi?

"17 yaşımdayken Arsene Wenger Arsenal seçmelerinde beni görmek istedi. Ama ben reddettim. Zlatan seçmelere katılmaz."

Zlatan Ibrahimovic'in bu sözleri yenir yutulur cinsten değil! İşte İbrahimoviç'in unutulmaz sözleri

2014 Dünya Kupası'ndan elenen İsveç

"Bensiz bir Dünya Kupası izlemeye değmez. Bu yüzden Dünya Kupası'nı beklemeye gerek yok."

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