Zlatan Ibrahimovic'in bu sözleri yenir yutulur cinsten değil! İşte İbrahimoviç'in unutulmaz sözleri
Futbol dünyasına damga vuran hocalar ve futbolcular, sözleriyle de unutulmazlar arasına girdi. Oynattıkları ve oynadıkları futbol ile futbol severleri hayran bırakan birçok isim aynı zamanda açıklamalarıyla da dikkat çekti. Onlardan biri de hiç kuşkusuz 38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic. Ne kadar nevi-i şahsına münhasır bir karakter olduğunu tüm dünya biliyor zaten. Onun insanların gözündeki bu profilinin nedeni ne birbirinden unutulmaz, kimi zaman güldüren, kimi zaman şoke eden sözleri. İşte İbrahimoviç'in unutulmaz sözleri.
Serie A ekiplerinden Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği AC Milan'da top koşturan, 38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in sakatlık haberi spor severleri üzdü. Ibra'nın bir süre sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor.
HEM FUTBOLCU HEM DE LAF CAMBAZI
Kimi zaman yaptığı açıklamalar, kimi zaman tavırlarıyla dikkat çekti. Zlatan, efsane sözlerle kimilerini sinirlendirirken, kimilerinin gönlünü fethetti. İşte Zlatan unutulmaz sözlerinden bazıları :