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Zlatan Ibrahimovic'in bu sözleri yenir yutulur cinsten değil! İşte İbrahimoviç'in unutulmaz sözleri

Futbol dünyasına damga vuran hocalar ve futbolcular, sözleriyle de unutulmazlar arasına girdi. Oynattıkları ve oynadıkları futbol ile futbol severleri hayran bırakan birçok isim aynı zamanda açıklamalarıyla da dikkat çekti. Onlardan biri de hiç kuşkusuz 38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic. Ne kadar nevi-i şahsına münhasır bir karakter olduğunu tüm dünya biliyor zaten. Onun insanların gözündeki bu profilinin nedeni ne birbirinden unutulmaz, kimi zaman güldüren, kimi zaman şoke eden sözleri. İşte İbrahimoviç'in unutulmaz sözleri.

25.05.2020 17:17 - Son Güncelleme: 25.05.2020 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





