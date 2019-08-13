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Medipol Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek | Olympiakos:2 - Medipol Başakşehir:0 Maç sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyen turuncu-lacivertli ekip ikinci yarıda yediği gollerle karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip etti.

13.08.2019 23:18 - Son Güncelleme: 13.08.2019 23:23
Medipol Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek | Olympiakos:2 - Medipol Başakşehir:0 Maç sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Medipol Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek | Olympiakos:2 - Medipol Başakşehir:0 Maç sonucu

Karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyen turuncu-lacivertli ekip ikinci yarıda yediği gollerle karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Medipol Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek | Olympiakos:2 - Medipol Başakşehir:0 Maç sonucu

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Medipol Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek | Olympiakos:2 - Medipol Başakşehir:0 Maç sonucu

Cezalı oyuncular İrfan Can Kahveci ve Aurelien Chedjou ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyemedi. İlk maçta ilk 11'de sahaya çıkan Fredrik Gulbrandsen de bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Turuncu-lacivertlilerde bu oyuncuların yerine Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike, Joseph Attamah ve Eljero Elia, ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek | Olympiakos:2 - Medipol Başakşehir:0 Maç sonucu

OKAN BURUK LOCADAN TAKİP ETTİ
Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

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