Medipol Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek | Olympiakos:2 - Medipol Başakşehir:0 Maç sonucu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyen turuncu-lacivertli ekip ikinci yarıda yediği gollerle karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip etti.
13.08.2019 23:18
- Son Güncelleme: 13.08.2019 23:23
Cezalı oyuncular İrfan Can Kahveci ve Aurelien Chedjou ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyemedi. İlk maçta ilk 11'de sahaya çıkan Fredrik Gulbrandsen de bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Turuncu-lacivertlilerde bu oyuncuların yerine Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike, Joseph Attamah ve Eljero Elia, ilk 11'de sahaya çıktı.
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