Fenerbahçe'de forvet adayı Daniel Sturridge | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Son yıllarda şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, bu yıl özlemini gidermek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda kadrosundaki eksiklikleri gidermeye çalışan sarı-lacivertli ekipde stoper, sol bek ve orta saha arayışları sürerken; forvet için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Liverpool'da forma giyen yıldız ismin sarı-lacivertli takımın gündemine geldiği iddia edildi.

13.08.2019 19:10 - Son Güncelleme: 13.08.2019 19:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





