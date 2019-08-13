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Fenerbahçe'de forvet adayı Daniel Sturridge | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Son yıllarda şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, bu yıl özlemini gidermek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda kadrosundaki eksiklikleri gidermeye çalışan sarı-lacivertli ekipde stoper, sol bek ve orta saha arayışları sürerken; forvet için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Liverpool'da forma giyen yıldız ismin sarı-lacivertli takımın gündemine geldiği iddia edildi.

13.08.2019 19:10 - Son Güncelleme: 13.08.2019 19:12
Fenerbahçe'de forvet adayı Daniel Sturridge | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor...

Fenerbahçe'de forvet adayı Daniel Sturridge | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sarı-Lacivertliler iki hafta içinde stoper, sol bek ve orta saha transferlerini bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'de forvet adayı Daniel Sturridge | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Kanarya'da bu bölgeler için hedefler de belirlendi...

Fenerbahçe'de forvet adayı Daniel Sturridge | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sportif direktör Comolli, Kjaer, Kolarov ve Gustavo transferlerini bitirmek için çalışıyor.

Fenerbahçe'de forvet adayı Daniel Sturridge | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda bir golcü transferi yapılması da gündemde.

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