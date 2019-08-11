Manchester'ın yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük bomba

Son olarak Süper Kupa'yı müzesine götürerek sezonu 3 kupa ile tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarı parolası ile yeni sezona hazırlanıyor. Seri, Babel, Emre Mor gibi isimlerle takımı güçlendiren sarı-kırmızılı ekip Falcao'nun ardından Manchester United'da forma giyen yıldız orta saha ile de anlaşma noktasına geldi. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

11.08.2019 10:57 - Son Güncelleme: 11.08.2019 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





