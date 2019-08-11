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Manchester'ın yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük bomba

Son olarak Süper Kupa'yı müzesine götürerek sezonu 3 kupa ile tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarı parolası ile yeni sezona hazırlanıyor. Seri, Babel, Emre Mor gibi isimlerle takımı güçlendiren sarı-kırmızılı ekip Falcao'nun ardından Manchester United'da forma giyen yıldız orta saha ile de anlaşma noktasına geldi. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

11.08.2019 10:57 - Son Güncelleme: 11.08.2019 10:58
Manchester'ın yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük bomba

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray transfer bombalarını patlatmaya başladı.

Manchester'ın yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük bomba

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayı.

Manchester'ın yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük bomba

Yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren Cimbom'da Falcao'dan sonra bir transfer daha bitiyor.

Manchester'ın yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük bomba

Fatih Terim'in uzun süredir istediği isimde mutlu sona yaklaşıldı. İşte son gelişmeler...

Manchester'ın yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük bomba

Forvet haricinde ön libero takviyesi üzerinde duran Galatasaray, bu problemi İngiltere'de çözecek gibi duruyor.

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