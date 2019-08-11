Fenerbahçe'de transfer alarmı! Ersun Yanal resti çekti

Sezon öncesi hazırlık maçlarında S.O.S. veren sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal acil transfer istedi. Son olarak dün akşam Cumhuriyet Kupası'nda rakibi Sivasspor'a boyun eğen Fenerbahçe'de, eksik bölgeleri tamamlamak için transfer çalışmaları hızlandı. Yöneticilerle bir araya gelen Ali Koç, transferlere bir an önce nokta koyulmasını isterken, sarı-lacivertli ekibin 3 bomba birden patlatmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

11.08.2019 10:51 - Son Güncelleme: 11.08.2019 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





