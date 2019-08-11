GaleriSpor

Fenerbahçe'de transfer alarmı! Ersun Yanal resti çekti

Sezon öncesi hazırlık maçlarında S.O.S. veren sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal acil transfer istedi. Son olarak dün akşam Cumhuriyet Kupası'nda rakibi Sivasspor'a boyun eğen Fenerbahçe'de, eksik bölgeleri tamamlamak için transfer çalışmaları hızlandı. Yöneticilerle bir araya gelen Ali Koç, transferlere bir an önce nokta koyulmasını isterken, sarı-lacivertli ekibin 3 bomba birden patlatmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

11.08.2019 10:51 - Son Güncelleme: 11.08.2019 10:51
Fenerbahçe'de transfer alarmı! Ersun Yanal resti çekti

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de transfer alarmı! Ersun Yanal resti çekti

Son olarak Sivasspor maçında oynanan kötü oyun ve alınan mağlubiyet Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi.

Fenerbahçe'de transfer alarmı! Ersun Yanal resti çekti

Mevcut kadronun yetersizliğinden dem vuran Ersun Yanal'ın Süper Lig'e bu kadro ile başlamak istemediği ve yönetimden transfer isteğini yinelediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de transfer alarmı! Ersun Yanal resti çekti

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçeli kurmayların Ersun Yanal'a istediği kadroyu teslim edip hocalarından başarı bekleyecekleri ifade edildi.

Fenerbahçe'de transfer alarmı! Ersun Yanal resti çekti

Buna göre transferde acil duruma geçen sarı-lacivertli kurmaylar liglerin başlamasına az bir süre kala 3 bomba birden patlatmak için harekete geçti.

İşte dev transfer harekatının detayları...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe taraftarından yönetime sert tepki
Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe taraftarından yönetime sert tepki