Lidere Galatasaray freni! (MS: M.Başakşehir 1-1 Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında M.Başakşehir evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan önce ligde oynadığı 3 müsabakada da galibiyet elde edememişti. Ligde en son 12. haftada Kayserispor'u mağlup eden Aslan, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Galatasaray, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile berabere kalırken, Beşiktaş'a yenildi.
30. dakikada Eren'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in solundan ağlarla buluştu. 1-1
32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında son çizgiye yakın noktadan Emre'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.
45+5. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında arka direkte İrfan Can'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
İKİNCİ YARI
60. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Napoleoni'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
65. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.