Fatih Terim aslında Galatasaraylı değilmiş! Futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar

GÖKHAN GÖNÜL - BEŞİKTAŞ

O bir Fenerbahçe efsanesi olarak tarihe geçmişti; Beşiktaş'a gelmeden önce. Ancak yıllarca aslında Beşiktaşlı olduğu yazılıp çizildi ki bunun en büyük emaresi de bacağındaki Kartal dövmesi oldu. Evet, Gönül de çocukken siyah beyaza gönül verenlerdendi. Ve muhtemelen de futbol hayatını geçen sezon şampiyonluk da yaşadığı Beşiktaş'ta sonlandıracak.