Fatih Terim aslında Galatasaraylı değilmiş! Futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar
Futbol dünyasında bazı takımlarla özdeşleşmiş isimlerin, aslında başka takımları desteklediklerini duyunca hayrete düşmemek elde değil. Kimilerinin sadece çocuklarının anısı, kimilerinin hala sevdası. Futbol dünyasının yıldızlarının gerçekte taraftarı oldukları takımları sizi çok şaşırtacak. İşte futbolcuların tuttuğu takımlar.
AYHAN AKMAN - BEŞİKTAŞ
Parayı dikkatli harcamasıyla bilinen efsane Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba, kendi çizgisinin dışına ilk kez çıkmış ve rekor bir fiyatla (Yaklaşık 9 milyon dolar) Ayhan Akman'ı Gaziantepspor'dan transfer etmişti. Beşiktaşlı babanın yadigarıydı aynı zamanda. Ama Ayhan, en başarılı dönemini Galatasaray'da geçirdi ve futbol tarihine de "Galatasaraylı Ayhan Akman" olarak geçti
GÖKHAN GÖNÜL - BEŞİKTAŞ
O bir Fenerbahçe efsanesi olarak tarihe geçmişti; Beşiktaş'a gelmeden önce. Ancak yıllarca aslında Beşiktaşlı olduğu yazılıp çizildi ki bunun en büyük emaresi de bacağındaki Kartal dövmesi oldu. Evet, Gönül de çocukken siyah beyaza gönül verenlerdendi. Ve muhtemelen de futbol hayatını geçen sezon şampiyonluk da yaşadığı Beşiktaş'ta sonlandıracak.
YUSUF ŞİMŞEK - BEŞİKTAŞ
Onun kimliğinde 'Denizlisporlu'luk da baskındır ama Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı ve 'Fenerbahçeli Yusuf' olarak anılmaya başlandı. Ancak 2009'da ara transferde geldiği Beşiktaş'ta çocukluğundan fotoğrafları da delil olarak göstererek, "Ben doğuştan Beşiktaşlıyım" dedi. Ve Beşiktaş'ın o yıl şampiyonluğunda başrolü oynayanlardan biri oldu.