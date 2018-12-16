Fatih Terim aslında Galatasaraylı değilmiş! Futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar

Futbol dünyasında bazı takımlarla özdeşleşmiş isimlerin, aslında başka takımları desteklediklerini duyunca hayrete düşmemek elde değil. Kimilerinin sadece çocuklarının anısı, kimilerinin hala sevdası. Futbol dünyasının yıldızlarının gerçekte taraftarı oldukları takımları sizi çok şaşırtacak. İşte futbolcuların tuttuğu takımlar.

16 Aralık 2018 Pazar, 11:29:56 Güncelleme: 12:08:24
Futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar

BURAK YILMAZ - BEŞİKTAŞ

Dört büyüklerde oynayan nadir futbolculardan. Dört büyüklerde ilk olarak Beşiktaş forması giydi ama kariyerinin en başarılı dönemlerine Trabzonspor ve Galatasaray'da imza attı. Babadan miras Beşiktaşlıdır.

Futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar

AYHAN AKMAN - BEŞİKTAŞ

Parayı dikkatli harcamasıyla bilinen efsane Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba, kendi çizgisinin dışına ilk kez çıkmış ve rekor bir fiyatla (Yaklaşık 9 milyon dolar) Ayhan Akman'ı Gaziantepspor'dan transfer etmişti. Beşiktaşlı babanın yadigarıydı aynı zamanda. Ama Ayhan, en başarılı dönemini Galatasaray'da geçirdi ve futbol tarihine de "Galatasaraylı Ayhan Akman" olarak geçti

Futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar

GÖKHAN GÖNÜL - BEŞİKTAŞ
O bir Fenerbahçe efsanesi olarak tarihe geçmişti; Beşiktaş'a gelmeden önce. Ancak yıllarca aslında Beşiktaşlı olduğu yazılıp çizildi ki bunun en büyük emaresi de bacağındaki Kartal dövmesi oldu. Evet, Gönül de çocukken siyah beyaza gönül verenlerdendi. Ve muhtemelen de futbol hayatını geçen sezon şampiyonluk da yaşadığı Beşiktaş'ta sonlandıracak.

Futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar

METİN TEKİN - GALATASARAY
Lakabı 'Sarı Fırtına'ydı. Sağ açıktan su gibi akar giderdi. Beşiktaş efsanesi olan Metin Tekin, çocukluğunda Galatasaraylıydı. Bunun en büyük kanıtı da adında saklı! Zira Metin Tekin'in adını Galatasaray efsanesi Metin Oktay'dan gelmektedir.

Futbolcuların çocukken tuttuğu takımlar

YUSUF ŞİMŞEK - BEŞİKTAŞ
Onun kimliğinde 'Denizlisporlu'luk da baskındır ama Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı ve 'Fenerbahçeli Yusuf' olarak anılmaya başlandı. Ancak 2009'da ara transferde geldiği Beşiktaş'ta çocukluğundan fotoğrafları da delil olarak göstererek, "Ben doğuştan Beşiktaşlıyım" dedi. Ve Beşiktaş'ın o yıl şampiyonluğunda başrolü oynayanlardan biri oldu.

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