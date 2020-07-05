Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı! 13 dakikalık sessizliğin ardından...
26 Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazasıyla hayata gözlerini yuman NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Ortaya çıkan sesli mesajlarda Kobe ve beraberindekileri taşıyan helikopterin John Wayne Havaalanı'ndan 9.06'da kalkıyor, 09.33'te ise Camarilla Havaalanı'ndan bir pilot "Burada hafif yağmur yağmaya başladı" diyor.
05.07.2020 14:29
- Son Güncelleme: 05.07.2020 14:41
DİĞER GALERİLER