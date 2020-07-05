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Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı! 13 dakikalık sessizliğin ardından...

26 Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazasıyla hayata gözlerini yuman NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Ortaya çıkan sesli mesajlarda Kobe ve beraberindekileri taşıyan helikopterin John Wayne Havaalanı'ndan 9.06'da kalkıyor, 09.33'te ise Camarilla Havaalanı'ndan bir pilot "Burada hafif yağmur yağmaya başladı" diyor.

05.07.2020 14:29 - Son Güncelleme: 05.07.2020 14:41
Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı! 13 dakikalık sessizliğin ardından...

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

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Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı! 13 dakikalık sessizliğin ardından...

Kobe ve Gianna dışında Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester, kızı Payton Chester ve helikopterin pilotu Ara George Zobayan da yaşamını yitirmişti.

Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı! 13 dakikalık sessizliğin ardından...

EŞİ DAVA AÇMIŞTI
Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Şubat ayında helikopterin pilotu Ara George Zobayan ve Island Express'e dava açmıştı.

Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı! 13 dakikalık sessizliğin ardından...

Vanessa Bryant davada, pilotun sisli koşullar nedeniyle sınırlı görüş alanı olan bir alana uçarak uçuş kurallarını ihlal ettiğini iddia etmişti.

Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı! 13 dakikalık sessizliğin ardından...

Vanessa dışında Altobelli ve Mauser aileleri de Island Express şirketinin ihmalkar ve dikkatsiz olduğunu iddia eden ayrı ayrı dava açmışlardı.

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