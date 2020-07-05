Beşiktaş kararını verdi! Domagoj Vida...
Spor Toto Süper Lig'de başarılı Teknik Direktör Sergen Yalçın ile ivme kazanan Beşiktaş önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmaya başladı. Siyah-beyazlı yönetim kadroya monte edilecek yeni isimlerin yanında, halihazırda Beşiktaş forması giyen bazı isimler ile ilgili de karar vermeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri olan Hırvat savunmacı Domagoj Vida için de merakla beklenen karar verildi. İşte detaylar...
05.07.2020 13:53
- Son Güncelleme:
Yeni sezonda takımın 60 milyon Euro olan bütçesini 30 milyon Euro'ya indirmeyi planlayan Beşiktaş oyuncu ücretlerinde beklenen oranda indirim gerçekleştiremezken alternatif çözüm arayışlarını girdi.
Sözleşmesi devam eden yüksek ücretli oyunculara yolları ayırıp hem bonservis kazanmak hem de maaş yükünden kurtulmayı hedefleyen siyah beyazlılarda Domagoj Vida yeni sezon planları içinde yok.
Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro'ya yaklaşan Hırvat stoperin sezonun tamamlanmasıyla birlikte satılması için yönetim menajerine talimat verdi.
4.5 YILDA TOPLAM 15 MİLYON EURO
2017-18 sezonun devre arasında bonservis ödenmeden siyah beyazlı takımı katılan Vida ile her sezon için 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında 4.5 yıllık anlaşma imzalandı.
Hırvat Milli Takımı'nda da görev yapan Vida'ya ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası verilirken, menajerine de 1.2 milyon Euro ödendi.