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Beşiktaş kararını verdi! Domagoj Vida...

Spor Toto Süper Lig'de başarılı Teknik Direktör Sergen Yalçın ile ivme kazanan Beşiktaş önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmaya başladı. Siyah-beyazlı yönetim kadroya monte edilecek yeni isimlerin yanında, halihazırda Beşiktaş forması giyen bazı isimler ile ilgili de karar vermeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri olan Hırvat savunmacı Domagoj Vida için de merakla beklenen karar verildi. İşte detaylar...

05.07.2020 13:53 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





