Kerem Aktürkoğlu depremi! Sosyal medya yıkıldı
Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu depremi! Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda geçen senenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu etkisiz performans gösterince sosyal medya ayağa kalktı.
01.10.2022 22:43 - Son Güncelleme: 01.10.2022 22:43
KEREM AKTÜRKOĞLU ETKİSİZ KALDI
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda geçen senenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu etkisiz performans sergiledi.
SOSYAL MEDYADA KEREM AKTÜRKOĞLU TT OLDU
Kerem Aktürkoğlu ile ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Taraftarların bir kısmı oyuncuyu eleştirirken diğer kısmı ise destek oldu.