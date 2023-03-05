Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan Arda Güler’e şok uyarı: Bu hareketler yakışmaz

Kayseri teknik direktörü Çağdaş Atan ilk maçın aksine temaslı bir oyun oynattı. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe gibi oynadı desek yeridir. Fizik kalitesi anlamında iyi bir takım. Hal böyle olunca hem Fenerbahçe hem de Kayserispor maçı kazanacak pozisyonları buldu. Bu arada pozisyon demişken Szalai'yi gerçekten çok beğendim.