Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e şok uyarı: Bu hareketler yakışmaz
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor'un konuğu olan Fenerbahçe, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle maçı 2-1 kazanarak Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
05.03.2023 11:37 - Son Güncelleme: 05.03.2023 11:40
Kayseri teknik direktörü Çağdaş Atan ilk maçın aksine temaslı bir oyun oynattı. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe gibi oynadı desek yeridir. Fizik kalitesi anlamında iyi bir takım. Hal böyle olunca hem Fenerbahçe hem de Kayserispor maçı kazanacak pozisyonları buldu. Bu arada pozisyon demişken Szalai'yi gerçekten çok beğendim.
Ferdi, Ferdi, Ferdi… Ne kadar övsek az kalıyor. Sadece maçın değil Fenerbahçe adına sezonun en iyisi. Dün stada gelip onu izleyen scoutlar sezon bitmeden üşüşürler Fenerbahçe yönetiminin başına! Takımda tutmak zor olacak gibi görünüyor.