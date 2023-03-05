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Haberler Spor Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e şok uyarı: Bu hareketler yakışmaz

Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e şok uyarı: Bu hareketler yakışmaz

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor'un konuğu olan Fenerbahçe, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle maçı 2-1 kazanarak Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

05.03.2023 11:37 - Son Güncelleme: 05.03.2023 11:40
Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan Arda Güler’e şok uyarı: Bu hareketler yakışmaz

EMRE BOL - SAKALI BİTMEMİŞ!
Söyleye söyleye sonunda Arda'yı önemli bir karşılaşmanın 11'inde gördük! Neredeyse, "sakalı bitmemiş çocuğa" futbolu unutturacaktık. Bunu neden mi söylüyorum. Bir pozisyonda kaleciyle karşı kaldığında normalde atması gereken golü atamadı.

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Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan Arda Güler’e şok uyarı: Bu hareketler yakışmaz

Böyle pozisyonlar ezber ister, süreklilik ister. Oynayarak defalarca karşı karşıya kalırsın kaleciyle, sonra atmaya başlarsın. O yüzden Arda hep oynamalı diye bağırıyoruz.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan Arda Güler’e şok uyarı: Bu hareketler yakışmaz

Kayseri teknik direktörü Çağdaş Atan ilk maçın aksine temaslı bir oyun oynattı. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe gibi oynadı desek yeridir. Fizik kalitesi anlamında iyi bir takım. Hal böyle olunca hem Fenerbahçe hem de Kayserispor maçı kazanacak pozisyonları buldu. Bu arada pozisyon demişken Szalai'yi gerçekten çok beğendim.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan Arda Güler’e şok uyarı: Bu hareketler yakışmaz

Savunmada ayakta kalan tek isimdi. Duran toplarda da gol atamasa da hep denedi. Szalai'yi ne kadar beğendiysem Samet'i o kadar beğenmedim! Gerçekten çok ağır bir oyuncu. Yavaş dediğimiz rakiplere karşı bile ağır kalıyor.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan Arda Güler’e şok uyarı: Bu hareketler yakışmaz

Ferdi, Ferdi, Ferdi… Ne kadar övsek az kalıyor. Sadece maçın değil Fenerbahçe adına sezonun en iyisi. Dün stada gelip onu izleyen scoutlar sezon bitmeden üşüşürler Fenerbahçe yönetiminin başına! Takımda tutmak zor olacak gibi görünüyor.

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