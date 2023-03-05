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Haberler Spor Bursaspor Amedspor maçında saha karıştı! İşte o anlar | Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Açığa alındılar

Bursaspor Amedspor maçında saha karıştı! İşte o anlar | Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Açığa alındılar

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu. Olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir paylaşım yaptı. Bakan Soylu, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadelerini kullandı.

05.03.2023 14:26 - Son Güncelleme: 05.03.2023 14:55
Bursaspor Amedspor maçında saha karıştı! İşte o anlar

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23'üncü haftasında Bursaspor saat 14.00'te Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Karşılaşmayı yaklaşlık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer alamayacak. Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

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Bursaspor Amedspor maçında saha karıştı! İşte o anlar

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

Bursaspor Amedspor maçında saha karıştı! İşte o anlar | Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Açığa alındılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maç öncesi yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.

Bursaspor Amedspor maçında saha karıştı! İşte o anlar

İşte o anlar...

Bursaspor Amedspor maçında saha karıştı! İşte o anlar
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