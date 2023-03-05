Bursaspor Amedspor maçında saha karıştı! İşte o anlar | Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Açığa alındılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maç öncesi yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.