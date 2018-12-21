Kasımpaşa resmen açıkladı! "Trezeguet ile Fenerbahçe..."
Kasımpaşa Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin Beşiktaş maçı öncesi süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncunun kadro dışı kalmasının "transfer isteği" nedeniyle olduğu öğrenildi.
21 Aralık 2018 Cuma, 15:04:09
Güncelleme: 15:07:49
Kasımpaşa'da son günlerde Trezeguet şoku yaşanıyor.
Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve bazı yurt dışı kulüpleriyle anılan ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Trezeguet'nin bu davranışları, kendisine pahalıya patladı.
"Trezeguet kadro dışı" iddiası, TRT Spor tarafından doğrulanırken, Kasımpaşa tarafından da konuyla ilgili flaş Fenerbahçe açıklaması geldi.
Transferine izin verilmesini istediği için yönetimle problemler yaşadığı dile getirilen Mısırlı futbolcu, 22 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'la oynayacakları maçta formasından uzak kalacak.
Trezeguet, A2 takımıyla antrenmanlara çıkacak.