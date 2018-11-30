Kartaldan muhteşem geri dönüş | Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 3 Maç sonucu

Kartal'dan muhteşem geri dönüş | Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 3 Maç sonucu
UEFA Avrupa Ligi I Grubu maçında Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaştı. Gruptan çıkmak için mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta 2-0'dan geri dönen Kartal karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur şansını devam ettirdi.
30 Kasım 2018 Cuma, 00:46:16 Güncelleme: 06:57:27
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
1. dakikada Sarpsborg 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Muhammed, kaleci Karius'u çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-0
6. dakikada Sarpsborg'un ikinci golü geldi. Beşiktaş yarı sahasının ortasında topla buluşan Heintz'ın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
9. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Muhammed, kaleciyle karşı karşıya kaldı, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
21. dakikada ceza sahası sol çaprazında Ljajic'in pasıyla buluşan Adriano'nun sert şutunda kaleci gole izin vermedi.
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