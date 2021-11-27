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Haberler Spor Kartal, Giresun karşısında ağır yaralı! (Beşiktaş 0-4 Giresunspor / MAÇ SONUCU ÖZET)

Kartal, Giresun karşısında ağır yaralı! (Beşiktaş 0-4 Giresunspor / MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi Giresunspor 4-0 kazandı. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Sergio ve 90. dakikada Champness kaydetti. İşte müsabakanın dakika dakika özeti ve tüm detaylar...

27.11.2021 21:36 - Son Güncelleme: 27.11.2021 21:46
Kartal, Giresun karşısında ağır yaralı! Beşiktaş 0-4 Giresunspor / MAÇ SONUCU ÖZET

Beşiktaş ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı.

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Kartal, Giresun karşısında ağır yaralı! Beşiktaş 0-4 Giresunspor / MAÇ SONUCU ÖZET

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı.

Kartal, Giresun karşısında ağır yaralı! Beşiktaş 0-4 Giresunspor / MAÇ SONUCU ÖZET

Karşılaşmayı 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar kötü gidişata dur diyemedi.

Kartal, Giresun karşısında ağır yaralı! Beşiktaş 0-4 Giresunspor / MAÇ SONUCU ÖZET

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Sergio ve 90. dakikada Champness kaydetti.

Kartal, Giresun karşısında ağır yaralı! Beşiktaş 0-4 Giresunspor / MAÇ SONUCU ÖZET

17 YIL SONRA BİR İLK!
Sahasında Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş kan kaybetmeye devam etti.

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