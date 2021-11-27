Kartal, Giresun karşısında ağır yaralı! (Beşiktaş 0-4 Giresunspor / MAÇ SONUCU ÖZET)
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi Giresunspor 4-0 kazandı. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Sergio ve 90. dakikada Champness kaydetti. İşte müsabakanın dakika dakika özeti ve tüm detaylar...
27.11.2021 21:36
- Son Güncelleme: 27.11.2021 21:46
Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Sergio ve 90. dakikada Champness kaydetti.