Kariyeri büyük tehlikede I Galatasaray'ın eski oyuncusu Nicolo Zaniolo'ya bahis soruşturması: El konuldu...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un 22 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında yasadışı bahis iddiasıyla soruşturma açıldı. Zaniolo bu skandal karşısında İtalya Milli Takımı'ndan da çıkarıldı. Yıldız futbolcuya yapılan sorgu kapsamında, futbolla ilgili bahis yapmadığını, yalnızca internet üzerinden poker oynadığını söylediği ileri sürüldü. Öte yandan Zaniolo'nun tablet ve telefonlarına el konuldu. İşte detaylar...