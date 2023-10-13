Kariyeri büyük tehlikede I Galatasaray'ın eski oyuncusu Nicolo Zaniolo'ya bahis soruşturması: El konuldu...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un 22 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında yasadışı bahis iddiasıyla soruşturma açıldı. Zaniolo bu skandal karşısında İtalya Milli Takımı'ndan da çıkarıldı. Yıldız futbolcuya yapılan sorgu kapsamında, futbolla ilgili bahis yapmadığını, yalnızca internet üzerinden poker oynadığını söylediği ileri sürüldü. Öte yandan Zaniolo'nun tablet ve telefonlarına el konuldu. İşte detaylar...
Roma'da yaşadığı çıkışla adından söz ettiren ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen Nicolo Zaniolo, sakatlıklar ve saha dışı olaylar nedeniyle Roma'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.
Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun cep telefonu ve tabletine yasa dışı bahis operasyonu kapsamında el konuldu.
Sandro Tonali ile birlikte yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulanan Nicolo Zaniolo'nun, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İtalya Milli Takımı'nın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı.