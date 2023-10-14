Dünyanın en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Ronaldo listeye damga vurdu: Messi, Mbappe geride kaldı! İşte sıralama...

Futbolda dünyanın en çok kazanan futbolcuları belli oldu. Dünyanın önde gelen kuruluşlarından Forbes, 2023 yılında futboldan en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Açıklanan listede Cristiano Ronaldo rakipleri Neymar ve Mbappe'ye büyük fark attı. İşte en çok kazanan o yıldızlar...