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Dünyanın en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Ronaldo listeye damga vurdu: Messi, Mbappe geride kaldı! İşte sıralama...

Futbolda dünyanın en çok kazanan futbolcuları belli oldu. Dünyanın önde gelen kuruluşlarından Forbes, 2023 yılında futboldan en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Açıklanan listede Cristiano Ronaldo rakipleri Neymar ve Mbappe'ye büyük fark attı. İşte en çok kazanan o yıldızlar...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 03:07 Güncelleme 14 Ekim 2023, 03:28
Dünyanın en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Ronaldo listeye damga vurdu: Messi, Mbappe geride kaldı! İşte sıralama... 1

Her sene Forbes tarafından açıklanan futbolun en çok kazanan oyuncuları bu sene de belli oldu. Listeye giren yıldızların kazandığı ücretler dudak uçuklatıyor.

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Ronaldo listeye damga vurdu: Messi, Mbappe geride kaldı! İşte sıralama... 2

Açıklanan listede Cristiano Ronaldo rakiplerine büyük fark atttı.

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Ronaldo listeye damga vurdu: Messi, Mbappe geride kaldı! İşte sıralama... 3

Öte yandan listedeki oyuncular da merak edildi. İşte en çok kazanan ilk 10 oyuncu...

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