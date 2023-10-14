Futbolda dünyanın en çok kazanan futbolcuları belli oldu. Dünyanın önde gelen kuruluşlarından Forbes, 2023 yılında futboldan en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Açıklanan listede Cristiano Ronaldo rakipleri Neymar ve Mbappe'ye büyük fark attı. İşte en çok kazanan o yıldızlar...
Her sene Forbes tarafından açıklanan futbolun en çok kazanan oyuncuları bu sene de belli oldu. Listeye giren yıldızların kazandığı ücretler dudak uçuklatıyor.
Açıklanan listede Cristiano Ronaldo rakiplerine büyük fark atttı.
Öte yandan listedeki oyuncular da merak edildi. İşte en çok kazanan ilk 10 oyuncu...