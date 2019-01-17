Kanarya kupada kayıp! (MS: Ümraniyespor 1-0 Fenerbahçe)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
17 Ocak 2019 Perşembe, 22:31:11 Güncelleme: 22:36:03
38. dakikada Yassine Benzia'nın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Mathieu Valbuena'nın çektiği şutu direk dibinde kaleci Burak Öğür çeldi. Aynı dakikada Yassine Benzia'nın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Mathieu Valbuena'nın çektiği şutu kaleci Burak Öğür kornere çelerken top direğe çarparak dışarı çıktı.
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