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Kanarya kupada kayıp! (MS: Ümraniyespor 1-0 Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

17 Ocak 2019 Perşembe, 22:31:11 Güncelleme: 22:36:03
Kanarya kupada kayıp! (MS: Ümraniyespor 1-0 Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekipte Eljif Elmas 46. dakikada kırmızı kart gördü.

Kanarya kupada kayıp! (MS: Ümraniyespor 1-0 Fenerbahçe)

27. dakikada Slimani'nin attığı golü hakem faul yapıldığı gerekçesiyle geçerli saymadı. VAR kontrolünün ardından maça devam edildi.

Kanarya kupada kayıp! (MS: Ümraniyespor 1-0 Fenerbahçe)

31. dakikada Slimani'nin asistinde Nabil Dirar'ın attığı gol yine Slimani topla ilk buluştuğu anda ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Kanarya kupada kayıp! (MS: Ümraniyespor 1-0 Fenerbahçe)

38. dakikada Yassine Benzia'nın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Mathieu Valbuena'nın çektiği şutu direk dibinde kaleci Burak Öğür çeldi. Aynı dakikada Yassine Benzia'nın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Mathieu Valbuena'nın çektiği şutu kaleci Burak Öğür kornere çelerken top direğe çarparak dışarı çıktı.

Kanarya kupada kayıp! (MS: Ümraniyespor 1-0 Fenerbahçe)

41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ çaprazda topla buluşan Şener Özbayraklı, ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunu çekti ancak bu şuta kaleci Burak Öğür parmaklarının ucu ile dokundu, yan direğe de çarpan top oyun alanına geri döndü.

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