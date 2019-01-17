Kanarya kupada kayıp! (MS: Ümraniyespor 1-0 Fenerbahçe)

41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ çaprazda topla buluşan Şener Özbayraklı, ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunu çekti ancak bu şuta kaleci Burak Öğür parmaklarının ucu ile dokundu, yan direğe de çarpan top oyun alanına geri döndü.