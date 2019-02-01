Kanarya evinde galip! (MS: Fenerbahçe 2-0 Göztepe)
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 5'inci lig maçında da mağlubiyet yüzü görmedi.
01.02.2019 22:37
- Son Güncelleme: 01.02.2019 22:40
7'nci dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Isla, pasını Soldado'ya çıkardı. Yıldız oyuncunun gelişine vuruşuna altıpas önünde Ayew'in dokunmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
10'uncu dakikada İsmail'in sol kanattan ortasına Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi.
14'üncü dakikada orta alanda Ayew'in havadan pasında topla buluşan Soldado'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği sert şut üst direğe çarparak auta çıktı.
38'inci dakikada ceza sahası dışı sol taraftan Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta uzak kale direğine giden topu Volkan çıkardı.
İlk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.