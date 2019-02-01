Kanarya evinde galip! (MS: Fenerbahçe 2-0 Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 5'inci lig maçında da mağlubiyet yüzü görmedi.

01.02.2019 22:37 - Son Güncelleme: 01.02.2019 22:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





